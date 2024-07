1 z 8

Rafał Maślak i Kamila Nicpoń są parą od czasów zanim Rafał stał się bardzo znany. Jednak kariera byłego Mistera Polski mocno odbiła się na ich związku. Dlatego po programie "Agent" nawet się rozstali. Teraz, kiedy znowu są razem, pielęgnują każdą chwilę i dbają o swoje uczucie. Niedawno wyjechali tylko we dwoje nad polskie morze. A dokładnie do Ustki. Rafał Maślak zabrał Kamilę na długi weekend do pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Hotel w Ustce. Bawili się bajecznie, ale co najważniejsze mieli czas tylko dla siebie. Chodzą słuchy, że Rafał Maślak ma zamiar oświadczyć się pięknej Kamili. A może już to zrobił w Ustce?

Chwile są najpiękniejsze, kiedy możesz się nimi dzielić z najbliższą osobą...❤️ - napisał Rafał pod romantycznym zdjęciem z Kamila znad morza.

Rafał i Kamila codziennie spacerowali po plaży, dużo rozmawiali i widać, że są bardzo zakochani. A świadkowie mówią, że była też romantyczna kolacja w dobrej restauracji. Czy tam Rafał się oświadczył?

