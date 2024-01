Sylwia Bomba i Grzegorz Collins od jakiegoś czasu cieszą się swoim związkiem nie tylko prywatnie, ale publikują też wspólne ujęcia w sieci, relacjonując fanom swoją codzienność. Tym razem jednak para dała się przyłapać fotoreporterom i nie szczędziła sobie przy tym czułości! Tylko zobaczcie - jak oni się kochają...

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins "przyłapani" na czułościach podczas zakupów

Choć Sylwia Bomba jeszcze kilka miesięcy temu dzieliła się z fanami swoimi doświadczeniami z życia singielki wychowującej córkę, zmieniło się to, gdy gwiazda TTV oficjalnie potwierdziła informacje o związku z Grzegorzem Collinsem. Mężczyzna szybko stał się obecny w mediach społecznościowych ukochanej, a fani widzą w tej parze niezwykle zgrany duet. 37-latka nie ukrywa też, że jej partner szybko znalazł wspólny język z jej córką, Tosią.

Nie ulega wątpliwości, że gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" przeżywa naprawdę romantyczne chwile. Ostatnio wymianę czułości i romantyczne gesty między Sylwią Bombą a Grzegorzem Collinsem uwiecznili na zdjęciach paparazzi. Zakochani wybrali się do jednej z warszawskich galerii handlowych, gdzie nie odstępowali siebie nawzajem na krok i trzymali się za ręce jak nastolatki! Gołym okiem widać, że para świetnie się dogaduje i uwielbia dzielić ze sobą nawet te z pozoru zwyczajne i codzienne chwile. Podczas wspólnego wyjścia Sylwia Bomba postawiła również na delikatnie odsłaniający brzuch look - jak wypadła? Zobaczcie naszą galerię zdjęć, by to ocenić!

