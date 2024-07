Dlaczego Rafał Maślak i Kamila Nicpoń rozstali się? Wiemy, jaka jest prawda! Tuż przed walentynkami Mister Polski został sam. W dzień zakochanych poinformował o tym na Facebooku i przyznał, że jest mu bardzo ciężko. Dodał też, że to były najgorsze walentynki w jego życiu. Kamila Nicpoń wyprowadziła się od Rafała Maślaka i nie wiadomo, czy będzie chciała naprawić to, co było między nimi. A co stało się tak naprawdę?

Rafał robi wszystko, żeby Kamila do niego wróciła. Chce jej dać czas na zastanowienie, ale nie chce, żeby o nim zapomniała, dlatego wysyła jej codziennie kwiaty i dzwoni do niej regularnie. To ona podjęła decyzję o rozstaniu i wyprowadziła się z jego mieszkania. W ostatnim czasie coraz częściej dochodziło między nimi do spięć i niedomówień spowodowanych częstą nieobecnością Rafała. On zostawił jej przestrzeń, żeby mogła się zastanowić nad ich związkiem. Jednak on nie czuje się dobrze z tym, że nie mieszkają już razem i chce żeby do niego wróciła, zdradza nam znajoma Rafała.

Jak poznali się Rafał Maślak i Kamila Nicpoń?

Kamila Nicpoń i Rafał Maślak poznali się dwa lata temu na planie teledysku disco polo. Mister wielokrotnie mówił w wywiadach, że dziewczyna od razu mu się spodobała i od początku ją podrywał. Kiedy Maślak zaczynał karierę nie chciał pokazywać się z ukochaną, a ona też niechętnie godziła się na publiczne wyjścia. Zakochani zadebiutowali na czerwonym dywanie podczas imprezy z okazji 10-lecia "Dzień Dobry TVN". Wówczas byli jedną z najbardziej rozchwytywanych par. Myślicie, że Rafał i Kamila wrócą jeszcze do siebie?

