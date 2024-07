Rafał Jonkisz planuje bardzo aktywnie spędzić wielkanocne święta. Okazuje się bowiem, że Mister Polski już w poniedziałek weźmie udział w pokazach akrobatycznych w Zielonej Górze. Rafał w rozmowie z Party.pl zdradził jak zamierza spędzić świąteczny weekend. Czy planuje również wyjazd do rodzinnego Rzeszowa?

Po treningu ostatnim przedświątecznym w "Tańcu z Gwiazdami" ruszam do mojego rodzinnego miasta, do Rzeszowa, gdzie spotkam się z moją rodziną, z moimi znajomymi. Niestety to nie potrwa zbyt długo, bo już w poniedziałek muszę wyjechać do Zielonej Góry, gdzie będę brał udział w pokazach akrobatycznych. Bardzo lubię wizyty u mojej babci, którą odwiedzę w niedzielę więc czekam z niecierpliwością by degustować te wszystkie pyszności.