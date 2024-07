Rafał Jonkisz odejdzie z Tańca z Gwiazdami?! Przystojny model na swoim Instagramie poinformował fanów, że ma podejrzenie zapalenia oskrzeli i z tego powodu nie może na razie trenować do programu. Czy będzie musiał z niego zrezygnować?

Rafał Jonkisz ma pecha - zachorował tuż przed świętami. Na szczęście kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami dopiero 1 kwietnia, ale Mister i tak obawia się o to, że nie będzie miał kiedy się przygotować do treningów:

No i mamy diagnozę - podejrzenie zapalania oskrzeli????. Nie pozostaje nic innego jak nafaszerować się lekami i położyć do łóżka. [...] Kurcze, akurat teraz kiedy nie mogę chorować - tyle zobowiązań, do tego treningi do @tanieczgwiazdami. Wkrótce Wielkanoc i też nie będę przygotowywał się do kolejnego odcinka. Jak się wali to wszystko od razu. Pech to pech, no nic nie mogę poddać się temu wszystkiemu i ogarnąć jakoś. - pisze Jonkisz.