Od kilku tygodni producenci drugiej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo prowadzili zakrojone poszukiwania gwiazd, które już jesienią zobaczymy na scenie w roli największych legend światowej muzyki. Po sukcesie pierwszej serii programu chętnych nie brakowało. Przypomnijmy: Znamy kolejnego uczestnika TTBZ. Zaskakujący wybór Polsatu

Poszukiwania wciąż trwają, a już niebawem wystartują pierwsze nagrania. Kogo oprócz potwierdzonych już Joanny Liszowskiej, Mai Bohosiewicz i Jacka Kawalca zobaczymy jeszcze w "TTZB 2"? Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, w show wystąpi również Rafał Brzozowski. Dla wokalisty będzie to kolejna po Tańcu z Gwiazdami szansa, aby pokazać się przed dużą publicznością.



Rafał to jeden z najpopularniejszych wokalistów, a jego przeboje nuci cała Polska. Publiczność zna go z popowych melodii i romantycznych ballad, ale on potrafi pokazać dużo więcej - niedawno zaskoczył rockowym wcieleniem na koncercie Tomka Luberta. Ten program będzie dla niego doskonałą okazją, aby się wykazać i dać poznać z zupełnie innej strony - zdradza w rozmowie z nami osoba z otoczenia Brzozowskiego.