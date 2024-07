Kilka miesięcy temu odbywały się castingi do pierwszej edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Pojawiło się na nim sporo gwiazd, ale sporo z nich z dość dużą rezerwą podchodziło do propozycji Polsatu. Zupełnie niepotrzebnie, bo show okazało się prawdziwym hitem wiosennej ramówki. Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem negocjacji z celebrytami, którzy mają pojawić się w drugiej edycji programu. Przypomnijmy: Urbańska wkurzyła się: "Nie jestem marionetką Janusza!" Wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo?

Chętnych do udziału w show nie brakuje, a producenci zamykają powoli listę potencjalnych kandydatów. Podpisano też już pierwsze umowy, a do potwierdzonych wcześniej Joanny Liszowskiej i Jacka Kawalca dołączyło kolejne nazwisko. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, w drugiej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo wystąpi Maja Bohosiewicz. Dla siostry Soni będzie to pierwsza tak duża produkcja telewizyjna, w której weźmie udział, nie licząc ról w serialach.

Zakontraktowanie Mai nie jest niespodzianką. Jest młoda, piękna, utalentowana i będzie miała w końcu okazję pokazać, że potrafi śpiewać. Jej twarz jeszcze nie opatrzyła się widzom, a okładka "Playboya" sprzed kilku miesięcy narobiła sporo szumu. Maja może okazać się czarnym koniem programu, a Sonia z pewnością będzie jej mocno kibicować - zdradza w rozmowie z nami osoba z produkcji "TTBZ".

