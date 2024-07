10. edycja programu "Rolnik szuka żony" podobnie jak pozostałe sezony połączyła kilka par, ale okazuje się, że kilkoro uczestników, którzy nie znaleźli miłości w programie są już zakochani. Niedawno szczęściem pochwaliła się Blanka, a teraz wygląda na to, że jedna z kandydatek Darka też jest zakochana. Natalia z "Rolnika" właśnie pochwaliła się kadrami z wakacji, a u jej boku pozuje tajemniczy brunet...

Natalia z "Rolnik szuka żony" 10 jest zakochana? Pokazała zdjęcia z wakacji!

Już we wrześniu rusza kolejna edycja programu "Rolnik szuka żony", a tymczasem uczestnicy 10. sezonu co jakiś czas dzielą się swoim szczęściem. Niedawno Anna i Kuba zostali rodzicami, Dorota i Waldemar w październiku powitają na świecie córeczkę, Blanka też coraz częściej pokazuje partnera, a teraz Natalia dzieli się nowiną i pozuje u boku tajemniczego bruneta. Te kadry z wakacji są bardzo wymowne i wygląda na to, że kandydatka Dariusza też już znalazła swoją drugą połówkę. Sami spójrzcie!

Instagram @natalia.dulinska

Okazuje się, że to wyjątkowy rok dla Natalii z "Rolnik szuka żony". Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej niedawno pochwaliła się wiadomością o ukończonych studiach, aktywnie działa też w swojej miejscowości i być może za jakiś czas podzieli się też nowiną o zaręczynach.

Instagram @natalia.dulinska

W programie "Rolnik szuka żony" Dariusz pożegnał Natalię tuż przed zaplanowanym rodzinnym grillem. Dla kandydatki rolnika była to dość zaskakująca wiadomość, a bliscy Darka nie ukrywali rozczarowania jego decyzją.