"Twoja twarz brzmi znajomo 17": znamy nazwisko ostatniej uczestniczki show! To królowa kabaretu

Już jesienią kolejna edycja " Tańca z gwiazdami "! Polsat ujawnił już prawie wszystkich uczestników, a co za tym idzie poznaliśmy wiele gorących nazwisk, a wśród nich znalazła się Basia Kurdej-Szatan z mężem, Monika Miller, Akop Szostak i Magda Bereda. Dziś do tego grona dołączyła Joanna Lazer, którą fani zespołu " Red Lips " doskonale znają jako "Rudą". To z całą pewnością jedna z najbardziej wyrazistych osobowości tej edycji tanecznego show! Joanna Lazer z "Red Lips" w "Tańcu z gwiazdami"! Kolejne nazwisko uczestniczki "Tańca z gwiazdami" zostało opublikowane na Instagramie tanecznego show. Niemal codziennie pojawia się tam informacja z nazwiskiem nowej gwiazdy, która chce zawalczyć o Kryształową Kulę. Trzeba przyznać, że w tej edycji walka będzie zacięta! Do tego grona dołączyła właśnie "Ruda" z Red Lips i na swoim Instagramie napisała: A ja tu sobie siedzę z boku i patrzę i choć mówiłam gwiazdom, ze już nie tańczę, badania radiowe rozbiły mi głowę, miałam tylko patrzeć, ale chyba zacznę.... JA WAM ZATAŃCZĘ już we wrześniu w @tanieczgwiazdami 💃 - wyznała Joanna Lazer. Trzeba przyznać, że wybór piosenkarki nieco zaskoczył Internautów i wywołał niemałe emocje. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami: Powodzenia Ruda, dasz sobie świetnie radę. Trzymamy za Ciebie kciuki ✊❤ Powodzenia, Asiu! Niech to będzie kolejna świetna przygoda! Zrobimy wszystko byś to wygrała😍😍Red Lips team 💪💪💪 Jednak część fanów "Tańca z gwiazdami" jest mocno zaskoczona wyborem Joanny Lazer: Oj będzie ciekawie ;) Zaskakujecie mnie coraz bardziej Nie znam tej pani Kim jest Joanna Lazer? Joanna Lazer znana...