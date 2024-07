Jeśli chodzi o pary w polskim show-biznesie, którymi interesują się media, to Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie mają sobie równych. Związek, który początkowo wszyscy skazywali na porażkę na naszych oczach przerodził się w prawdziwe uczucie. Para każdą wolną chwilę spędza razem, w planach jest już nawet wspólne mieszkanie. Niektórzy spekulują też o zaręczynach. W całym tym zamieszaniu nie można zapomnieć o dzieciach Rozenek i ich ojcu, Jacku, który korzysta z sytuacji i przy każdej możliwej okazji dopieka swojej żonie niepochlebnymi wypowiedziami w jej kierunku. Przypomnijmy: Te słowa zapamiętamy na długo. Rozenek na pożegnanie z "TzG" dogryzł Perfekcyjnej

W wywiadzie dla magazynu "SHOW" udzielonego już po odpadnięciu z programu "Taniec z Gwiazdami", zapytano dziennikarza o jego stosunek do aktualnego partnera Małgorzaty. Ku naszemu zaskoczeniu, tym razem słowa Jacka były delikatniejsze.



Moi synowie mają świetną mamę. Wielu mężczyzn spędza czas z moimi synami. Nauczyciele, lekarze, trenerzy. Czy ja z tego powodu mam czuć dyskomfort? To ja jestem ich ojcem. To ja pełnię tę funkcję. Nie czuję się zagrożony. Nie ma problemu. Trzeba być wobec siebie życzliwym. A u nas jest trochę tak, że gdy ktoś się rozwiedzie, to z automatu musi być mu źle i trudno. - mówi.