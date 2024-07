Izabella Krzan w programie "Koło Fortuny" pracowała od 2017 roku. Teraz okazuje się, że zastąpi ją Agnieszka Dziekan, a Norbiego Błażej Stencel. Kiedy w mediach głośno jest o zmianach w teleturnieju była współprowadząca też nie narzeka na nudę.

Od początku tego roku TVP zdecydowało się na naprawdę radykalne zmiany! Największym zaskoczeniem dla widzów było wymienienie wszystkich dotychczasowych prowadzących "Pytania na śniadanie". Teraz pokłosiem wielkich zmian są również nowi gospodarze programu "Koło Fortuny". Media obiegła informacja, że zamiast Izabelli Krzan i Norbiego widzowie będą mieli okazję oglądać Agnieszkę Dziekan i Błażeja Stencela. Po ujawnieniu nowych prowadzących w sieci rozpętała się niemała burza, a na domiar tego głos w sprawie zabrał sam Norbi!

To tak działa. Ja się nie spinam i po prostu robię swoje. Niewiele się u mnie zmieniło. Z drugiej strony jestem takim człowiekiem, że jak ktoś zadzwoniłby do mnie z redakcji ''Koła fortuny'' i zaprosił do odcinka specjalnego, to bym poszedł. Zresztą sam im to zaproponowałemwyznał w rozmowie z dziennikiem.Nie będę się obrażał. Mnie to jest obojętne. Cieszę, że to robiłem i że fajnie to wszystko hulało i były takie wyniki oglądalności. No i że dobrze mi szło

- wyjawił Norbi w rozmowie z Faktem.