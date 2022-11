Radosław Majdan pokazał, jak szykuje Henia na mundial! Chłopak będzie gwiazdą piłki nożnej?

Radosław Majdan już dawno nie był tak zły. Co go tak wzburzyło? Pokazał też zdjęcia z Heniem. Przy tym wpisie to przesada?

Radosław Majdan wypoczywa z rodziną w Tajlandii, jednak mąż Małgorzaty Rozenek nie pozostał obojętny wokół ostatnich głośnych wydarzeń, związanych z reprezentacją polski w piłce nożnej. Oczywiście chodzi o niespodziewaną rezygnację trenera, Paulo Sousy, który po otrzymaniu intratnej propozycji od jednego z brazylijskich klubów, szybko porzucił naszych podopiecznych... Radosław Majdan postanowił "opowiedzieć" nawet tę historię swojemu synkowi, Heniowi! Reakcja chłopca na te piłkarskie rewelacje rozbawiła fanów do łez. Z kolei mąż Małgorzaty Rozenek nie przebierał w słowach, komentując zachowanie Paulo Sousy. Musicie to zobaczyć! Zobacz także: Radosław Majdan ostro reaguje na krytykę fanów. "Zawistnicy tacy jak ty..." Radosław Majdan komentuje odejście Paulo Sousy. Padają mocne słowa Kiedy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia media obiegła informacja, że trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, Paulo Sousa, złożył niespodziewaną rezygnację ze swojego stanowiska, w sieci wybuchła burza! Jak się okazało, nasz (już były) trener zdecydował się na współpracę z brazylijskim klubem Flamengo i z tego też względu postanowił szybko rozwiązać umowę z PZPN. Dziś już oficjalnie Paulo Sousa zamknął rozdział z reprezentacją Polski i cieszy się z nowego kontraktu. Serca polskich kibiców są jednak zranione, bo trener zostawił polską drużynę na chwilę przed barażami o awans do Mistrzostw Świata w Katarze, czyli przed najważniejszym sportowym wydarzeniem najbliższych miesięcy! Zobacz także: Rodzina Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana znów na wakacjach. Zobaczcie, co Henio wyprawia na lotnisku! Odejście Paulo Sousy skomentowało już wiele znanych postaci ze świata sportu - jak nietrudno się domyślić, są to w zdecydowanej...