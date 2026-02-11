W miniony wtorek, 10 lutego, w Warszawie odbyła się uroczysta premiera trzeciej części filmu "Piep*zyć Mickiewicza". W wydarzeniu wzięła udział plejada gwiazd, a wśród nich córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego, która niedawno zadebiutowała w polskim show-biznesie. Zofia Cieszyńska zachwyciła na ściance!

Zofia Cieszyńska zachwyca na premierze filmu

W czerwcu 2025 roku 14-letnia córka gwiazdora "Ojca Mateusza" była prawdziwą sensacją na salonach. To właśnie wtedy Zofia Cieszyńska po raz pierwszy pokazała się na oficjalnej imprezie i skradła show. Wszystkie media rozpisywały się o ślicznej córce Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego, a internauci porównywali ją do Viki Gabor.

Teraz Zofia Cieszyńska znów wpadła na oficjalną imprezę i po raz kolejny przyciągnęła wzrok wszystkich. 14-latka zachwyciła! Mamy zdjęcia z premiery, na której Zosia pozowała na ściance.

Po debiucie na salonach na Zofię Cieszyńską wylał się hejt

Zofia Cieszyńska ma dopiero 14 lat, a kilka miesięcy temu zadebiutowała u boku swojej mamy w filmie krótkometrażowym. Podczas pierwszego wyjścia na ściankę nastolatka oczarowala wszystkich, jednak w sieci pojawiło się sporo gorzkich komentarzy. O wszystkim opowiedziała później Alżbeta Lenska w "Dzień Dobry TVN".

Po prostu wygląda na starszą. To nie jest tak, jak nam pisali w większości w tych hejtach, że my ją robimy na ''starą maleńką'', że ją stylizujemy, że ją postarzamy. Kiedyś, jak byłam młodsza, to pewnie bym walczyła, ale teraz jako mama, która kocha to moje maleństwo, to tak naprawdę jest mi szkoda tych ludzi aktorka mówiła w śniadaniówce TVN.

Zobacz także:

Córka Lenskiej i Cieszyńskiego błyszczała na ściance fot. Pawel Wodzynski/East News

Córka Lenskiej i Cieszyńskiego błyszczała na ściance fot. VIPHOTO/EAST NEWS