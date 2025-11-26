Zofia Cieszyńska zaledwie kilka miesięcy temu zaliczyła debiut na salonach. I chociaż jej rodzice nie ukrywali wizerunku nastolatki to dopiero teraz zrobiło się o niej naprawdę głośno. Teraz Zosia wybrała się na premierę filmu "Zwierzogród 2" i skradła show na ściance.

Zofia Cieszyńska zachwyciła na czerwonym dywanie

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński już od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Aktorska para doczekała się dwójki dzieci, córki Zofii i syna Antoniego. Lenska i Cieszyński chętnie pokazują w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoimi pociechami, ale dopiero kilka miesięcy temu wszyscy zaczęli rozpisywać się o Zosi. 14-letnia córka gwiazdora "Ojca Mateusza" była sensacją na salonach, a fani zaczęli porównywać ją do Viki Gabor.

Teraz Zofia Cieszyńska pojawiła się na kolejnej oficjalnej imprezie i znów skradła show. 14-latka tym razem pozowała sama, bez sławnych rodziców u swojego boku. Tylko spójrzcie na jej najnowsze zdjęcia!

Zofia Cieszyńska wkroczyła do show-biznesu. Spotkała się z hejtem

Tuż po tym, jak Zofia Cieszyńska pojawiła się na premierze produkcji ze swoim udziałem, w sieci zawrzało. Niestety, niektórzy internauci zaczęli publikować przykre i ostre komentarze, które mocno zabolały 14-latkę. Kilka miesięcy temu Alżbeta Lenska ujawniła, że jej córka zalała się łzami po tym. co ją spotkało.

Czytała kilka komentarzy, natomiast już wcześniej miała trochę hejtu, co jest bardzo niefajne. Koleżanki są zazdrosne i są bardzo niemiłe. Ona naprawdę zmierzyła się z takim smutkiem już dużo wcześniej. Bardzo to przeżywała, płakała i pytała, czemu tak się dzieje Alżbeta Lenska mówiła dla Plejady.

14-letnia córka Lenskiej i Cieszyńskiego skradła show fot. Artur Zawadzki/REPORTER