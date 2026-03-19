Osiem lat temu przeżyła pęknięcie tętniaka. Alżbeta Lenska gorzko o objawach, które ignorowała
Alżbeta Lenska kilka lat temu stanęła w obliczu poważnego zagrożenia życia po pęknięciu tętniaka mózgu. Z okazji Europejskiego Dnia Mózgu ponownie wróciła do tego trudnego doświadczenia, zwracając uwagę swoich obserwatorów, by nie ignorowali niepokojących sygnałów ze strony organizmu.
Alżbeta Lenska w maju 2018 roku przeszła poważną operację po tym, jak w jej głowie doszło do pęknięcia tętniaka. To dramatyczne wydarzenie na długo zmieniło jej życie i zdrowie. Po latach aktorka zdecydowała się wrócić do tych trudnych wspomnień, dzieląc się swoją historią i zwracając uwagę na objawy, które wówczas zbagatelizowała.
Alżbeta Lenska przeżyła pęknięcie tętniaka mózgu. teraz ostrzega fanów
Kilka lat temu ich spokojne życie zostało nagle zakłócone przez poważną diagnozę - Alżbeta Lenska przeżyła pęknięcie tętniaka mózgu. Po latach aktorka postanowiła wrócić do tych trudnych wspomnień przy okazji Europejskiego Dnia Mózgu.
W mediach społecznościowych opublikowała wpis, w którym podzieliła się swoją historią i ważnym przesłaniem skierowanym do obserwatorów.
Dzisiaj Europejski Dzień Mózgu i przyznam, że pierwszy raz wahałam się czy przypominać Wam siebie z czasów kiedy miałam mniej sił. Dlaczego? Bo od wielu miesięcy siedzę nad Fundacją Happy Brain, myślę jak edukować na temat zdrowia mózgu, myślę cały czas o innych, a przecież trzeba też pamiętać o sobie…
Alżbeta Lenska o objawach tętniaka mózgu
Aktorka wróciła do objawów, które na początku zignorowała, podkreślając, jak łatwo przeoczyć pierwsze sygnały wysyłane przez organizm. Przy okazji zwróciła uwagę swoich obserwatorów, by nie bagatelizowali nawet pozornie niegroźnych dolegliwości i reagowali na nie odpowiednio wcześnie.
Kiedyś ignorowałam migreny i ból do momentu kiedy organizm powiedział STOP. Miałam ogromne szczęście, ogrom miłości wokół
Na koniec zaapelowała do fanów o to, by doceniali każdy dzień.
Ściskam Was i pamiętajcie żeby dzisiaj przytulić się i zobaczyć ile macie szczęścia, że możecie wyjść z domu, że możecie dzisiaj robić to co zaplanowaliście, albo po prostu to co wam w duszy gra - jesteście szczęściarzami
Internauci nie szczędzili Alżbecie Lenskiej ciepłych słów w komentarzach.
Cieszę się, że mogłam Cię poznać osobiście i Twoją rodzinę. Jesteście cudownymi ludźmi
Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia i szczęścia
