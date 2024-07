1 z 10

Rachel Zoe to najpopularniejsza stylistka w Hollywood. Po latach pracy dla największych nazwisk z show-biznesu m.in. Cameron Diaz, Lindsay Lohan, Jennifer Garner, Demi Moore czy Jennifer Lawrence, Rachel sama stała się gwiazdą. Jej kontrowersyjny styl to temat wielu spekulacji, ale z drugiej strony Zoe to ostatnio przykładna matka. Kilka dni temu paparazzi przyłapali ją na spacerze z synem, który prezentował się oczywiście bardzo modnie, ale z mamą-stylistką przecież nie mogło być inaczej.

Zobaczcie modną Rachel z pociechą w Los Angeles: