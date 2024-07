Jesień rozgościła się już na dobre! Coraz chłodniejsze dni, deszcz i zimny wiatr dają się nam solidnie we znaki. Zatem to najwyższe czas, żeby wyjąć z szafy wszystkie ciepłe rzeczy i dokupić to czego nam brakuje.

Zobaczcie więcej modnych propozycji na jesień 2014

Najlepiej zacząć o swetrów, dlatego dzisiaj mamy dla was przegląd modeli, które zapewnią wam najwięcej ciepła. Znajdziecie wśród nich fantazyjne kardigany, modne golfy i klasyczne modele zakładane przez głowę.

Kolorystyka utrzymana jest w spokojnych tonacjach: brązu, beżu, czerni, szarości i zieleni. Jeżeli jesteście fankami azteckich motywów również znajdziecie coś dla siebie.

W naszej galerii znajdziecie więcej modeli ciepłych swetrów: