Blanka Lipińska już przygotowuje się do premiery "Kolejnych 365 dni": "Nie będzie bidy"

Blanka Lipińska postanowiła podjąć temat swoich wyglądowych poprawek. Po premierze "365 dni: Ten dzień" w sieci wybuchły dyskusje na temat wyglądu Blanki Lipińskiej na imprezie. Autorka "365 dni" została zasypana pytaniami m. in. o to, co stało się z jej policzkami: Niestety, moi drodzy, to jest matka natura - zapewnia na Instagramie. Jednak aby zaspokoić ciekawość wścibskich, wymieniła jakim poprawkom poddała swoją twarz. Blanka Lipińska wylicza, co poprawiła w twarzy: Botoks i wolumetria szczęki to nie wszystko Pod koniec kwietnia odbyła się uroczysta premiera drugiej części trylogii "365 dni". Z okazji premiery "365 dni: Ten dzień" na Netflixie, aktorzy świętowali na czerwonym dywanie. Oczy internautów były skierowane nie tylko na relację Anny-Marii Siekluckiej i Michele Morrone ale także w stronę Blanki Lipińskiej i to niekoniecznie dlatego, że jest autorką ekranizowanej powieści. Blanka Lipińska zapewniała, że zachwyci podczas premiery "365 dni: Ten Dzień", jednak w sieci spadła na nią krytyka. Internauci przerzucali się pytaniami: "Co stało się z twarzą Blanki Lipińskiej". I chociaż autorka popularnego erotyku już się z tego tłumaczyła, postanowiła jeszcze raz poruszyć ten temat. Jednocześnie zaprzeczyła, jakby cokolwiek miała robić ze swoimi policzkami. Dostaję bardzo dużo pytań po swojej premierze, co ja zrobiłam ze swoimi policzkami. Niestety, moi drodzy, to jest matka natura. Bardzo bym się chciała tego pozbyć, ale niestety jest to mięsień jarzmowy większy, który miałam, odkąd się urodziłam, dlatego miałam twarz taką. .. - wyznała, teatralnie napełniając jamę ustną powietrzem i łapiąc się za policzki. Zobacz także: Blanka Lipińska podcięła sobie dziąsła i powiększyła...