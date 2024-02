Roksana Węgiel nieraz udowodniła, że ciężkiej pracy się nie boi. Wokalistka zawsze ma zapełniony grafik, a teraz nie tylko przygotowuje się do udziału w "Tańcu z gwiazdami", ale również do koncertu. 19-latka nie śpi po nocach i postanowiła pokazać fanom, co wtedy robi. Mało kto, zdecydowałby się na takie poświęcenie.

Reklama

Roksana Węgiel pokazała, co robi w środku nocy

Ostatnio wszyscy rozpisują się na temat udziału Roksany Węgiel w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zatańczy z Michałem Kassinem. Para wzbudza wiele emocji w mediach społecznościowych, a internauci spekulują czy jej narzeczony będzie zazdrosny o tanecznego partnera. Młoda gwiazda przygotowuje się nie tylko do "Tańca z Gwiazdami" ale i walentynkowego koncertu w Polsacie. 19-latka jest bardzo zapracowana, ale wygląda na to, że nie zamierza zwalniać tempa.

Zobacz także: Już wszystko jasne! To z nim Roksana Węgiel zatańczy w "Tańcu z gwiazdami"! Co za przystojniak!

Na InstaStories Roksana Węgiel zdradziła, że o 1 w nocy nadal uczy się tekstu na nadchodzący koncert. Wokalistka z samego rana biegła na próbę, na którą chciała być przygotowana. Nie ukrywa, że jest jej ciężko.

Zobacz także

Po całym dniu nagrywek uczę się tekstu na walentynkowy koncert, jutro próba... Właściwie to już dziś. Trzymajcie kciuki, bo jest hardcore — napisała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel Instagram @roxie_wegiel

Zobacz także: TYLKO U NAS: Kevin ujawnił prawdę o związku z Roxie. Nie od dziś tak to wygląda, mało kto by to wytrzymał

Autorka hitu "Miasto" już w środę zaśpiewa na Walentynkowym koncercie "Cudowna jest miłość" na antenie Polsatu, który rozpocznie się o godzinie 21:05. W rozmowie ze stacją wokalistka zdradziła, że zadedykują piosenkę w ten dzień swojemu ukochanemu.

Będę śpiewać dla mojego narzeczonego piosenkę ze sceny — zdradziła ukochana Kevina Mgleja w rozmowie z Polsatem.

Reklama

A wy będziecie oglądać walentynkowy koncert z udziałem Roksany Węgiel? Na scenie pojawią się również takie gwiazdy jak Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Grzegorz Hyży, Alicja Majewska i wielu innych znanych artystów.