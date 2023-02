Joanna Opozda przygotowuje się na pierwsze urodziny synka! "Nie wiem kiedy to zleciało"

Joanna Opozda w swoim najnowszym wpisie na Instagramie zapowiada pierwsze urodziny synka, Vincenta, który przyszedł na świat 22 lutego 2022 roku. Aktorka pochwaliła się przygotowaniami do tego ważnego wydarzenia i podzieliła wzruszającą refleksją na temat upływu czasu.

Już niebawem minie rok od kiedy Joanna Opozda i Antoni Królikowski zostali rodzicami. Niestety, jeszcze przed narodzinami chłopca w mediach pojawiły się wieści o rozstaniu pary. Okazało się potem, że aktor nawiązał relację z sąsiadką, która obecnie jest jego partnerką. Dla Joanny Opozdy był to bardzo ciężki czas, który w swoich wypowiedziach określa mianem najtrudniejszego roku w swoim życiu. Poza trudnościami, związanymi z rozstaniem z mężem, musiała skupić się na opiece nad Vincentem, choć sama zmagała się z m.in. depresją.

Z biegiem czasu sprawy w życiu gwiazdy zaczęły się układać. Aktorka wróciła do pracy i dzięki terapii uporała się z problemami. Niedawno pochwaliła się nowym projektem: Joanna Opozda otwiera markę modową, teraz zaś przygotowuje się do pierwszych urodzin synka. Dokładnie 22 lutego 2023 roku Vincent skończy roczek. Mama chłopca nie kryje radości z tego powodu, ale i wzruszenia. Właśnie na Instagramie opublikowała kilka słów na ten temat.

- A dziś…. szykuję „roczek” Vincenta, to już jutro! Sama nie wiem kiedy to zleciało - napisała Joanna Opozda, dodając do tych słów serduszko oraz płaczącą emotkę.