Ostatnie lata były sporą rewolucją w życiu Przemysława Kossakowskiego, czego podróżnik sam nie ukrywa. W mediach znany był z takich formatów jak „Kossakowski. Inicjacja”, „Down the Road. Zespół w trasie” czy „Project Cupid”. Niedawno ogłosił, że przerwał działalność w mediach. Później skupił się na nauce, a także pracy w Arterytorium. Jakiś czas temu również relacjonował remont Domu Wytchnieniowego dla Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi. Wygląda na to, że Kossakowski zamierza podjąć się nowych wyzwań.

O Przemysławie Kossakowskim sporo mówiło się również w kwestii jego życia uczuciowego. Warto przypomnieć, że był blisko związany z najpopularniejszą polską podróżniczką. Dzisiaj Martyna Wojciechowska gorzko wspomina związek z Kossakowskim. Ich małżeństwo rozpadło się zaledwie po trzech miesiącach. Później dokumentalista odciął się od mediów. Pod koniec marca opublikował intrygujący wpis.

Ostatnie dwa lata to był dość intensywny czas. Uczyłem się i starałem się nauczyć czegoś innych. Stałem się częścią kilku niesamowitych projektów. Spotykałem wyjątkowych ludzi. To wszystko było i jest ekscytujące i mam nadzieję wartościowe, ale też pochłaniające czas i energię, przez co nie miałem wielu okazji do podróżowania

– napisał.