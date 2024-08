Fani programu długo na to czekali. Już dziś na ekranach telewizorów o godzinie 20:00 rozpocznie się 9. sezon "Hotelu Paradise", w którym uczestnicy ponownie zawalczą o miłość oraz popularność. Reality show jak zwykle poprowadzi niezastąpiona Klaudia El Dursi, jednak kilka zasad programu ulegnie zmianie. Już teraz poznajcie kilka nazwisk uczestników 9. edycji show.

Widzowie uwielbiają programy typu reality show. Wówczas czują, że są na bieżąco z uczestnikami i przeżywają wraz z nimi wszelkie rozterki, rozstania oraz nowe miłości. Mimo że od kilku miesięcy wiadomo, że "Love Island" tej jesieni się nie odbędzie to fani czekają na rozpoczęcie konkurencyjnego programu "Hotel Paradise", który właśnie dziś będzie miał premierę. Kilka dotychczasowych zasad uległo zmianie:

Seria zadebiutuje na antenie TVN7 26 sierpnia. Nowością nadchodzącej edycji będzie możliwość powrotu do raju uczestników, którzy już odpadli. Decyzja o ich być albo nie być, będzie zależała od pojedynku pomiędzy tymi, którzy w programie pozostali. Jedno jest pewne - ktoś wróci, ale ktoś inny będzie musiał odejść. Na uczestników czeka też inne, spore zaskoczenie. Po raz pierwszy w historii programu, nie będą oni mieli wpływu na wybór swoich pierwszych partnerów. Czy to nowe otwarcie wprowadzi ich w pozytywny nastrój? Premierowe odcinki od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 w TVN7. Seria dostępna również będzie w serwisie Max.

