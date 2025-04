Gosia Andrzejewicz, znana polska piosenkarka, w piątek 25 kwietnia 2025 roku podzieliła się smutną wiadomością o śmierci swojego ojca. Wzruszającym wpisem na mediach społecznościowych artystka pożegnała ukochanego tatę, dziękując mu za wszystko, co dla niej zrobił. Wokalistka wyznała, że to właśnie ojciec miał kluczowy wpływ na jej karierę muzyczną, pomagając w jej pierwszych krokach w branży.

Zmarł ojciec Gosi Andrzejewicz

Gosia Andrzejewicz to polska piosenkarka, która zdobyła popularność w latach 2000. W jej życiu relacje rodzinne, w tym te z ojcem były bardzo istotne. Niestety, w piątek, 25 kwietnia wokalistka poinformowała, że jej ukochany tata nie żyje. W poruszającym wpisie przekazała smutną informację.

Żegnaj Kochany Tato. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu i w sercach moich najwierniejszych fanów. Dziękuję Ci- to dzięki Tobie i Twojej mądrości mogę spełniać swoje największe marzenie - żyć muzyką napisała Gosia Andrzejewicz.

Internauci składają kondolencje Gosi Andrzejewicz

Pod wpisem piosenkarki pojawiło się mnóstwo komentarzy od wspierających ją fanów. Aż ciężko uwierzyć w tę stratę.

Najszczersze wyrazy współczucia Gosiu od całej naszej rodziny. Wieczny odpoczynek.

Gosiu wyrazy współczucia, śpieszmy się kochać tych, co są blisko naszego serca. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie

Kochana, nie znajduję słów, które mogłyby ukoić taki ból… Z całego serca Ci współczuję piszą internauci.

Gosia Andrzejewicz i jej relacje z ojcem

Ojciec Gosi Andrzejewicz pomagał jej w rozwoju kariery, co artystka często podkreślała m.in. we wpisach w mediach społecznościowych. Kiedy kilka lat temu składała mu życzenia urodzinowe nie zapomniała wspomnieć, że to dzięki niemu spełnia się jako piosenkarka.

(...) To dzięki niemu spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa o zostaniu wokalistką. Od zawsze mi pomagał i wspierał. Z okazji Twojego święta życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń! Jesteś najcudowniejszym TATĄ na świecie!!! Kocham Cię bardzoooooo!!!!! pisała kilka lat temu wokalistka.

Gosi Andrzejewicz składamy najszczersze wyrazy współczucia.

