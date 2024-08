Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i przekazała wieści. Okazuje się, że cała rodzina miała ostatnio prawdziwe powody do świętowania. O co chodzi? Ukochana żona Grzegorza Bardowskiego uchyliła rąbka tajemnicy! Tylko spójrzcie na to zdjęcie.

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" przekazała wspaniałe wieści

Ania i Grzesiek Bardowscy tworzą jedną z najpopularniejszych par, które poznały się w "Rolnik szuka żony". Zakochani wzięli udział w drugiej edycji randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki, a fani od samego początku mocno im kibicowali. Po programie para wzięła ślub i doczekała się dwójki dzieci. Ania i Grzegorz Bardowscy są idealnym przykładem na to, że w telewizyjnym programie można znaleźć prawdziwą miłość. Ukochana rolnika stała się popularną influencerką, która chętnie pokazuje w sieci swoje życie. Niestety, popularność ma również swoje ciemne strony, o czym ostatnio przekonała się żona rolnika. Kilka dni temu wyszło na jaw, co spotkało Bardowskich z "Rolnika"- okazało się wówczas, że jej rodzina padła ofiarą oszustwa.

Teraz Ania Bardowska znów przekazała wieści, ale tym razem z całą rodziną ma powody do świętowania!

Facebook Grzesiek i Ania z Rolnika

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe, rodzinne zdjęcie i ogłosiła, że nie tylko całą rodziną wybrali się do Warszawy, ale również ktoś bardzo dla nich ważny świętuje swoje urodziny!

Ktoś tu ma urodziny. Pozdrawiamy z Warszawy. napisała Ania Bardowska i dodała emotikonę psa.

Nie jest tajemnicą, że rodzina Bardowskich świętowała urodziny swojego ukochanego czworonożnego przyjaciela. Dzień wcześniej Ania pokazywała w relacji na Instagramie, jakie prezenty dla Figi szykuje ich córeczka. Teraz okazuje się, że w dniu urodzin psiaka cała rodzina bawiła się w stolicy.

