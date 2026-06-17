W środę 17 czerwca 2026 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej. Spotkanie na sali poprzedziły nerwy na korytarzach i wyraźne napięcie, a po zakończeniu posiedzenia lider Ich Troje nie ukrywał, że przebieg sprawy mocno go zaskoczył.

Michał i Pola Wiśniewscy rozwodzą się. Spotkali się na pierwszej rozprawie w sądzie

W marcu br. Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą, a dziś odbyła sie pierwsza rozprawa rozwodowa byłej pary. Jeszcze zanim ruszyła rozprawa, w sądowych korytarzach dało się odczuć ciężką atmosferę. Oboje pojawili się w towarzystwie pełnomocników. Do sieci trafiły zdjęcia z sądu i wszyscy mogli zobaczyć, jak Wiśniewscy zachowywali się na rozprawie rozwodowej.

Jak relacjonował Pudelek atmosfera pomiędzy Wiśniewskimi była dość niezręczna.

Przywitanie małżonków było niezręczne - Pola wyciągnęła rękę, a Michał ją przytulił. Następnie zasiadł obok żony i próbował zamienić z nią kilka słów. Wiśniewska nie patrzyła w jego kierunku i zachowała poważną minę informował portal.

Michał Wiśniewski komentuje pierwszą rozprawę rozwodową

Jak informuje Fakt pierwsza rozprawa rozwodowa Michała i Poli Wiśniewskich trwała ponad godzinę. Choć dla wielu par pierwsze posiedzenie bywa krokiem do szybkiego rozstrzygnięcia, w tym przypadku od początku sygnalizowano, że jedna rozprawa nie wystarczy.

Po wyjściu z sali Michał Wiśniewski mówił o zaskoczeniu tym, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami. Podkreślał przy tym, że kluczowe jest dla niego dobro dzieci, i dawał do zrozumienia, że liczy na rozsądek oraz możliwie spokojny finał.

Jestem zaskoczony tym wszystkim, co się wydarzyło, nie mogę mówić, nie jestem w stanie wam nic powiedzieć. Mam nadzieję, że na samym końcu wygra zdrowy rozsądek. Mam nadzieję, że ta sprawa nie zakończy się jak Johnny Depp i Amber Heard, a są takie szanse, wiec oby się tak nie stało. Oby jak najszybciej, to jest wszystko dla dobra naszych dzieci dla Faktu skomentował Michał Wiśniewski.

Kiedy kolejna rozprawa rozwodowa Wiśniewskich? Jest komentarz

Wokół sprawy pojawiły się również konkrety dotyczące kalendarza. Adwokatka Poli Wiśniewskiej w rozmowie z Faktem przekazała, że wyznaczono dwa terminy publikacyjne w lipcu. Jednocześnie miała podkreślić, że termin kolejnej rozprawy ma zostać wyznaczony dopiero na przyszły rok. To jasny sygnał, że rozwód Wiśniewskich nie zamknie się w jednej odsłonie, a na dalszy ciąg trzeba będzie poczekać.

Pani sędzia była zaznajomiona z aktami, była dobrze przygotowana merytorycznie, a to jest dla nas najważniejsze. Zostały wyznaczone dwa terminy publikacyjne w lipcu. Termin kolejnej rozprawy na pewno będzie w przyszłym roku dla dziennika przekazała przedstawicielka Poli Wiśniewskiej.

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