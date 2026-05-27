We wtorek, w Dzień Matki, Pola Wiśniewska pojawiła się na Instagramie z serią zdjęć z dziećmi i długim opisem, który szybko przebił się ponad okolicznościowe laurki. Zamiast klasycznego zestawu ciepłych słów internauci otrzymali poruszające słowa o macierzyństwie.

Pola Wiśniewska zabrała głos w Dniu Matki. Wcześniej Michał Wiśniewski wspomniał o niej na scenie

Pola Wiśniewska zwróciła uwagę na proste, ale wcale nie oczywiste gesty. Wspomniała o obecności nie tylko w dobrych momentach, gotowość do przejęcia obowiązków, kiedy druga strona zwyczajnie nie ma już siły, i partnerskie podejście bez rozliczania każdej słabości. Ten wpis ma szczególne znaczenie dziś ze względu na niedawne rozstanie Poli i Michała Wiśniewskich.

Z okazji Dnia Matki życzę nam, mamom, żebyśmy już nigdy nie musiały dźwigać wszystkiego same. Żeby obok nas byli ludzie, którzy potrafią być prawdziwym wsparciem. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze i wygodnie, ale też wtedy, kiedy zwyczajnie brakuje nam siły. Żeby ktoś czasem powiedział: „Odpocznij, ja się tym zajmę”. Żeby zamiast oceny, było zrozumienie. Zamiast wypominania, pomoc. Zamiast dokładania ciężaru, odciążenie choć na chwilę przekazała Wiśniewska.

W jej przekazie mocno wybrzmiało też to, co wiele mam zna aż za dobrze. Codzienna presja bycia cały czas silną. Wiśniewska podkreśliła, że relacje i dom powinny dawać przestrzeń do odpoczynku oraz do bycia zmęczoną bez konieczności usprawiedliwiania się.

Życzę nam relacji, przy których nie trzeba być cały czas silną. Domów, w których można usiąść bez poczucia winy. I ludzi, przy których nie trzeba tłumaczyć, dlaczego jesteśmy zmęczone. dodała.

Warto przypomnieć, że we wtorek, 26 maja w Toruniu odbył się koncert z okazji Dnia Matki. Nagle Michał Wiśniewski wspomniał o Poli na scenie, co wywołało spore zamieszanie w mediach.

Cisza wokół rozwodu i powrót tematu rozstania z Michałem Wiśniewskim

Przypomnijmy, że w marcu Michał Wiśniewski poinformował w mediach społecznościowych o rozstaniu z piątą żoną, a od tego czasu oboje konsekwentnie unikają odpowiedzi na pytania o rozwód.

Jednocześnie była partnerka Wiśniewskiego pokazywała w swoich kanałach kolejne etapy zmian. Pola Wiśniewska relacjonowała wyprowadzkę z domu i informowała, że sprzedaje suknię ślubną. Z kolei Michał Wiśniewski w niedawnym wywiadzie zasugerował, że nie jest singlem.

Warto pamiętać o jeszcze jednym. Pola Wiśniewska jest mamą szóstki dzieci. W trakcie związku z Michałem Wiśniewskim urodziła dwóch synów: Falco Amadeusa i Noëla Cloé, a poza tym wychowuje czwórkę dzieci z poprzednich związków.

