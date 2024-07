Ramona Rey słynie z awangardowych stylizacji, które niekiedy wzbudzają kontrowersje. Tym razem jednak artystka pojawiła się w prostym looku, który doskonale wpasowuje się letnie trendy.

Swoboda, ale seksowna stylizacja Ramony Rey to połączenie sieciówki z popularnym projektantem kochanym na całym świecie. Top i szorty piosenkarki pochodzą z Topshop, a sportowe buty na gumowej koturnie mają metkę Jeffrey’a Campbella.

Szorty w tym stylu w czasie sezonowych przecen to koszt ok. 100 złotych, top po obniżce kosztuje mniej więcej tyle samo. Buty Jeffrey’a Campbella, które ma na sobie Ramona Rey można znaleźć w internecie za ok. 590 złotych.

Więcej zdjęć tej stylizacji znajdziecie poniżej w naszej galerii.