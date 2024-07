Mijający tydzień przyniósł kilka sensacyjnych informacji o domniemanym rozpadzie związku Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego. Gwiazdor nie towarzyszył ukochanej na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, a u jej boku widziano innego przystojniaka. Tabloidy szybko wysnuły teorię, że to nowy mężczyzna w życiu tancerki, a Piotr poszedł już w odstawkę. Przypomnijmy: Wściekła Głogowska skomentowała plotki o romansie. Uwagę zwraca jedna rzecz

Plotki o rozstaniu mogłaby uciszyć obecność Gąsowskiego podczas wczorajszego odcinka "Tańca z Gwiazdami", którego Głogowska jest gospodynią. Anna nie mogła jednak liczyć na wsparcie ukochanego, którego zabrakło w studiu, gdzie nagrywane jest show. Pojawił się za to ktoś inny - Głogowskiej kibicowała bowiem znana projektantka i przyjaciółka, Viola Piekut. To ona zaprojektowała zjawiskową kreację prowadzącej "Taniec" i wspierała ją w trakcie odcinka. Taka przyjaciółka to prawdziwy skarb!

Jak wczoraj podobała wam się Anna Głogowska? Dobrze spisuje się w roli prowadzącej?

