Pięć minut Natalii Siwiec wciąż trwa. Seksowna modelka bierze udział w kolejnych kampaniach reklamowych i sesjach zdjęciowych, a organizatorzy dużych imprez chętnie zapraszają ją na swoje eventy jako gwiazdę wieczoru.

Natalia ma jeszcze w planach wydanie swojego debiutanckiego singla, a także pracuje nad kolejnym projektem. Siwiec wyznała, że w końcu spełni się jej marzenie i dostanie własny program w telewizji! Pierwsze efekty jej "dziennikarskiej" pracy będziemy mogli podziwiać prawdopodobnie tuż po nowym roku.

Nauczyłam się już troszeczkę filtrować niektóre wywiady, spotkania, bo jeżeli bym wszystkiemu się poddała, to by nie starczyło mi doby na to, żeby zrobić wszystko. Dzisiaj wybieram sobie to, co chcę robić. Właśnie rozpoczęłam prace nad swoim projektem telewizyjnym, z czego bardzo się cieszę. Zawsze chciałam to zrobić, spełniło się moje marzenie. Może nawet nie marzenie, ale życzenie. Mam nadzieję, że to będzie kawał dobrej roboty - zdradziła w wywiadzie z agencją Newseria Lifestyle.