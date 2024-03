Natalia nie znalazła miłości w randkowym show TVP, ale udało jej się zdobyć sympatię widzów. Uczestniczka show chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie prywatne na Instagramie, a fani programu wspierają ją na każdym kroku. Teraz kandydatka Darka zaskoczyła nowym zdjęciem i wymownym wpisem. Co za zmiana!

Natalia z "Rolnika" rozkwitła po udziale w programie

Natalia to uczestniczka ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" i choć była faworytką rodziny Darka, to niestety nie została wybrana przez rolnika. Darek postanowił, że wybierze Nicolę, czego później żałował. W finale wyszło na jaw, że rolnik pisał do Natalii po rozstaniu z Nicolą, że dokonał złego wyboru.

Uczestniczka show nie zdecydowała się jednak dać mu drugiej szansy, a ich drogi się rozeszły. Natalii udało się zdobyć sympatię widzów, którzy kibicują jej w dalszej drodze nawet po programie. Ostatnio kandydatka Darka z "Rolnika" zaskoczyła w nowej roli, a teraz zachwyciła nowym zdjęciem i głębokim wpisem.

Facebook @rolnikszukazonyTVP

Natalia i Darek z "Rolnik szuka żony"

Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała się w nowej odsłonie. Na Instagramie uczestniczki show pojawiło się nowe zdjęcie, na którym ma na sobie elegancki komplet z marynarką. Uwagę przykuwa również makijaż, który podkreśla jej urodę.

Każdy dzień niesie nowe wyzwania, budzi nowe nadzieje, i daje nowe szanse, które należy mądrze wykorzystać — napisała Natalia.

Internauci są pod wrażeniem nie tylko nowego zdjęcia byłej kandydatki Darka, ale również opisu, który ich zaciekawił. W komentarzach roi się od ciepłych słów i komplementów.

Bardzo ślicznie wyglądasz Natalia

Życie to ciągła walka i nie można się poddawać masz rację! Super fotka

Ooo proszę Pani, jaka elegancka i poważna kobieta. Pięknie! — piszą internauci.

A wy śledzicie losy Natalii z 10. edycji "Rolnik szuka żony"?

