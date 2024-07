Program Kuby Wojewódzkiego zawsze wzbudza dużo emocji, ponieważ dziennikarz potrafi ze swoich gości wyciągnąć najbardziej interesujące i kontrowersyjne rzeczy. Dzisiaj na kanapie zasiadł między innymi Andrzej Piaseczny, showman nie mógł powstrzymać się od pytania na temat Michała Piróga. Zobacz: Piaseczny u Wojewódzkiego nie mógł uniknąć pytania o Piróga. Odpowiedział bez zastanowienia

To jednak nie jedyny temat, który panowie poruszyli w rozmowie. Piasek przyznał się do tego, że był ostatnio na przesłuchaniach do serialu "Strażacy", który miał niedawno premierę na TVP. Wojewódzki przypomniał, że muzyk ma już za sobą doświadczenie aktorskie. Piaseczny bowiem przez wiele lat grał rolę Kacpra w "Złotopolskich" u boku Ani Przybylskiej. Obaj panowie zdobyli się na krótkie wspomnienie aktorki:

Piaseczny: Ja byłem na zdjęciach próbnych do "Strażaków".

Wojewódzki: Ty grałeś przecież Kacpra w "Złotopolskich" przez wiele lat z Anią. Z naszą przyjaciółką Anią...

Piaseczny: Tak, z Anią. Minęło trochę czasu. Z Anią, o której zawsze mówię grając piosenkę z filmu. Mówię o tym, że jak to pięknie się uśmiechać na pamięć ludzi. Bo oczywiście jeśli ktoś odejdzie to jest cierpienie okropne, ale najcenniejsze, co może pozostać po człowieku to uśmiech na jego pamięć.

Wojewódzki i Piaseczny ewidentnie byli wzruszeni i widać, że temat śmierci aktorki nie jest im obojętny.

