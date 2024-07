Ślub Joanny Krupy i Romaina Zago odbędzie się w przyszłym roku. Niestety, para wciąż nie zdecydowała się, gdzie i jak będzie wyglądała ich wymarzona uroczystość. Według doniesień „Faktu” narzeczeni nie mogą porozumieć się w tej kwestii, przez co ostatnio doszło do poważnej kłótni.

- Asia chciałaby, żeby to była skromna, rodzinna uroczystość, w uroczym Positano na południu Włoch. Z kolei Romain chciałby urządzić wielkie party w Los Angeles, na które zaproszonych zostałoby mnóstwo gości, również znane twarze show-biznesu- zdradza informator tabloidu.

Jedno jest już pewne, uroczystość została przesunięta z maja na czerwiec.

Miejmy nadzieję, że para dojdzie do porozumienia i już wkrótce ogłosi wspólnie podjętą decyzję dotyczącą ślubu.

