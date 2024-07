1 z 1

Nie każdy mężczyzna ma szczęście dostać w prezencie od ukochanej wart wiele tysięcy dolarów motor, tak jak Brad Pitt od Angeliny Jolie. Ale każdy może się cieszyć naprawdę gadżeciarskimi kosmetykami!

Święta to świetna okazja, aby nawet tych najbardziej opornych na „upiększanie” facetów zapoznać z kremami pielęgnacyjnymi. W tym roku jednak zdecydowanie królują zapachy, na przykład inspirowany muzyką Loud Hilfigera czy elegancki The One Gentleman. Dopełnieniem będą gadżety elektroniczne, jak golarka czy smartfon.

1. BRAUN 390CC Golarka z potrójnągłowicą, dopasowującą się do kształtu twarzy, i bazą czyszczącą (Braun, 539 zł).

2. SEL DE VÉTIVER Kompozycja uniseks inspirowana zapachem wyschniętej na skórze soli morskiej (The Different Company, 90 ml, ok. 490 zł).

3. HIGH RECHARGE ENERGY SHOT Nawilżający fluid przeciw oznakom zmęczenia skóry (Biotherm, ok. 130 zł).

4. AA MEN ENERGY 30+ Krem nawilżająco-energizujący z męskiej linii Oceanic (26 zł).

5. BRELOK 3008 Najlepiej pasuje do kluczyków do zwartego i przestronnego crossovera Peugeot 3008!

6. XY HOMME Pianka do golenia bez mydła, zmiękczająca zarost (La Roche-Posay, 34 zł, w aptekach).

7. LOUD Zapach paczuli, róży i tytoniu we flakonie w kształcie… płyty (Tommy Hilfiger, 75 ml, 220 zł).

8. THE ONE GENTLEMAN Elegancki zapach z pieprzem i grejpfrutem na tle lawendy i kardamonu (Dolce & Gabbana, 50 ml, 237 zł).

9. GIORGIO ARMANI SAMSUNG GALAXY S Stylowy, inteligentny smartfon z dotykowym ekranem. Interfejs według projektu Armaniego.