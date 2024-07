1 z 4

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Sausage Party

Raz na jakiś czas, bardzo rzadko, pojawiają się w kinie filmy animowane dla dorosłych. Co gorsza dla nieświadomych widzów, nic na plakatach czy fotosach nie wskazuje na to, że dana produkcja czymś różni się od familijnego kina. I potem czyta się o zbulwersowanych babciach, które oburzone musiały wychodzić w trakcie seansu ciągnąc za sobą biedne wnuczki. Dlatego uczulam, by przed zdecydowaniem się na seans "Sausage Party" koniecznie zapoznać się ze zwiastunem w celu uniknięcia nieprzyjemności.

A gdy już będziecie pewni, że to film dla Was, wtedy wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że "Sausage Party" to kolejna udana produkcja podpisana nazwiskami Setha Rogena i grupy jego zwariowanych przyjaciół. Tym razem opowiedzą nam historię... parówki, która odkrywa z przerażeniem, że raj, jakim wydawał jej się świat ludzi tak naprawdę jest piekłem wszystkich produktów spożywczych, które czeka w nim gwałtowna i brutalna śmierć! Ubaw po pachy :).

Werdykt: Pomysłowo, śmiesznie i dla dorosłych

Zwiastun: