Film, oparty na świecie gier Super Mario firmy Nintendo, zaprasza widzów do tętniącego życiem, nowego uniwersum, niepodobnego do żadnego innego.

"Super Mario Bros. Film”

Podczas pracy przy naprawianiu wodociągu, hydraulicy z Brooklynu Mario (głos Chrisa Pratta) i brat Luigi (głosu udzielił Charlie Day) zostają przeniesieni do magicznego świata. Niestety bracia zostają rozdzielni i Mario musi wyruszyć na wyprawę pełną przygód, aby znaleźć Luigiego. Z pomocą Toada ( głos Keegan-Michael Key) oraz księżniczki Peach (głos Anya Taylor-Joy) Mario zdobywa własną moc.

W filmie Super „Mario Bros. Film” głosów udzielają również: Jack Black (seria Jumanji) jako Bowser, Seth Rogen (Fabelmanowie) jako Donkey Kong, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek i Sebastian Maniscalco jako Spike, a także usłyszymy głos Charlesa Martineta, który przez ponad 30 lat podkładał głosy postaciom Mario i Luigiego w grach Super Mario.

Film reżyserują: Aaron Horvath i Michael Jelenic (współpracownicy przy filmach z serii Młodzi Tytani. Akcja. Film), na podstawie scenariusza Matthew Fogela (Minionki: Wejście Gru).

Animacja została wyprodukowana przez Chrisa Meledandri z Illumination („Minionki”) oraz Shigeru Miyamoto z Nintendo.

Historia "Super Mario Bros. Film”

Kultowe, uwielbiane franczyzy Illumination są przesiąknięte pamiętnymi i wyrazistymi postaciami, atrakcyjnością dla widzów, co czyni studio idealnym domem dla produkcji „Super Mario Bros. Film".

- Jesteśmy przede wszystkim studiem filmów o postaciach. Uwielbiamy robić filmy, które mają przewrotny charakter, i właśnie taka jest historia, którą wraz z Nintendo opowiadamy w „Super Mario Bros. Film”. Sposób, w jaki podeszliśmy do tego obrazu, to zrobienie go dla fanów. Zależało nam na uhonorowaniu tej niesamowitej gry i ukochanych postaci - mówi założyciel i prezes Illumination Chris Meledandri.

Shigeru Miyamoto z Nintendo, twórca gier Super Mario i producent „Super Mario Bros. Film”, wyjaśnia, że świat Super Mario łączy wielu ludzi na całym świecie, ponieważ od początku wciąż ewoluował.

- Od dziecka tęskniłem za tym, aby zostać artystą mangi , mniej więcej do czasu, gdy rozpocząłem naukę w szkole średniej o tym marzyłem. Wtedy wyobrażałem sobie, że postacie, które narysowałem, pojawiają się w mojej własnej mandze. Chociaż marzenie stało się grą zamiast mangi, wierzę, że gdyby moja pierwsza gra nie była wystarczająco zabawna, postacie, które się w niej pojawiły, nie pozostałyby w pamięci wszystkich. Na szczęście postać, która pojawiła się w Donkey Kongu, pierwszej stworzonej przeze mnie grze, została zapamiętana przez wielu ludzi, co pozwoliło mi na wyprodukowanie wielu serii gier po niej. Dla ludzi grających w grę, postać była rozpoznawana jako alter ego ich samych, które porusza się po ekranie telewizora. A Mario ewoluował wraz z rozwojem technologii cyfrowej. Ponieważ stale produkowałem grę Mario, ilekroć pojawiła się nowa technologia, Mario stał się bardzo unikalną postacią, która jest jedyna w swoim rodzaju - mówi Miyamoto.

Pierwsza współpraca Nintendo i Illumination

„Super Mario Bros. Film” to pierwsza współpraca Nintendo i Illumination, łącząca ich kreatywne światy gier i animacji:

- Możliwość pracy z Miyamoto-san, kreatywnym liderem Nintendo, była naprawdę zaszczytem. Podstawowe elementy franczyzy gier Nintendo nadają się do tego, by stać się charakterystycznymi, pomysłowymi i zabawnymi filmami dla widzów, którzy nigdy nawet nie widzieli gry - mówi Meledandri.

Miyamoto podziela entuzjazm Meledandriego co do współpracy i zauważa, że jego wczesne rozmowy z producentem jasno pokazały, że mają podobne wizje twórcze:

- Doskonale pamiętam, o czym rozmawialiśmy z Chrisem, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. W rezultacie sposób, w jaki film został wyprodukowany był bardzo zbliżony do tego, w jaki ja zazwyczaj tworzę gry. Po przystąpieniu do produkcji, oczywiście nie zawsze udaje się rozwiązać rzeczy za pomocą samej filozofii. Mieliśmy wiele dyskusji i pytań: Jaka będzie historia o Mario? Jakie sceny chcą zobaczyć fani? Z ogromnej listy postaci, kto powinien pojawić się w filmie? - mówi Miyamoto.

Po tych niezliczonych rozmowach, dwie siły twórcze uformowały przemyślaną, wypełnioną po brzegi opowieść, która następnie stała się „Super Mario Bros. Film”, napisaną piórem scenarzysty Matthew Fogela:

- Dowiadujemy się, że Mario i Luigi pochodzą z włoskiej rodziny. Mario jest trochę niepewny siebie i po prostu bardzo chce udowodnić sobie, że jest zdolny. Próbując rozwiązać problem hydrauliczny w całym mieście, Mario i Luigi natrafiają do kanałów. Kiedy Luigi znika, Mario idzie zobaczyć, co się z nim stało i odkrywamy, że jest w innej strefie. Mario ląduje w Grzybowym Królestwie, ale Luigi zostaje wrzucony do ciemnych krain, którymi rządzi Bowser. Mario ma jeden cel: odnaleźć swojego brata - mówi Meledandri.

Zarówno dla Illumination, jak i Nintendo kluczowe było znalezienie reżyserów, którzy uhonorowaliby grę uwielbianą przez widzów na całym świecie. Zostali wybrani: Aaron Horvath i Michael Jelenic, którzy obaj są fanami gry. Gry Super Mario Bros miały duży wpływ na dzieciństwo obu reżyserów:

- Granie w Mario Bros było moim głównym źródłem rozrywki jako dziecko. Wracanie do domu ze szkoły i granie w te gry było zawsze przygodą pełną emocji. Kiedy więc dostaliśmy szansę pracy nad tym projektem, najważniejsze było dla mnie przełożenie emocji, które czułem jako dziecko grając w grę, na doświadczenie filmowe. Chciałem przełożyć je na emocje na dużym ekranie - mówi Jelenic.

Postacie w "Super Mario Bros. Film”

Twórcy filmu byli podekscytowani, gdy zaczęli kompletować obsadę filmu

- Każdy z naszych aktorów jest najlepszy w branży. To jedne z największych gwiazd naszych czasów.

Mario/głosu użycza Chris Pratt/

Mario to chłopak z Brooklynu z wielkimi marzeniami. Jest klasycznym "starszym bratem", pełnym uroku i pewności siebie. Spotykamy Mario właśnie w momencie, gdy jego nowo rozpoczęty biznes hydrauliczny trochę kuleje. Właśnie wtedy, gdy nie mogło być gorzej, zostaje niechcący przeniesiony do Grzybowego Królestwa i oddzielony od Luigiego. Tutaj z pomocą księżniczki Peach, Mario odkryje swoją odwagę, determinację i wytrwałość.

Głos Mario podkłada Chris Pratt, który od dziecka był fanem gier Super Mario Bros:

- Kiedy pojawiła się możliwość użyczenia głosu tak ikonicznej postaci, nie mogłem odmówić. W pewnym sensie główną postacią w grach jest ten, kto trzyma joystick. Mario jest tylko awatarem walącym cegłami. Nie wiemy o nim wiele poza tym, że jest włoskim hydraulikiem z wąsami, który mówi "Woohoo!" i "Let's-a go!". Aby stworzyć wciągającą i wiarygodną narrację - pełną serca, humoru, przygód i wszystkiego innego, czego można oczekiwać od filmu Illumination - musieliśmy się zagłębić i odkryć bohatera poza tym, co znamy z gier. Jego niepewność, ambicję, wytrwałość". Mario jest uwielbiany przez fanów na całym świecie. Dowiedziałem się wielu rzeczy na temat historii franczyzy, gier i postaci, i mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Chciałem również upewnić się, że postać przemówi do fanów w każdym wieku i z każdego środowiska, a nawet do tych, którzy nie są tak dobrze zaznajomieni z grami. Mam nadzieję, że każdy, kto zobaczy ten film, będzie miał tyle samo radości z oglądania, co my mieliśmy przy jego tworzeniu - mówi Pratt.

Księżniczka Peach/głosu użycza Anya Taylor-Joy/

Księżniczka Peach, głos Anya Taylor-Joy, jest wspaniałą przywódczynią Grzybowego Królestwa. Peach i Mario wyruszają na przygodę, aby powstrzymać Bowsera i uratować Luigiego. Kiedy Bowser zagraża jej królestwu, Peach nie cofnie się przed niczym, by bronić go i jego mieszkańców.



- Byłam podekscytowana możliwością użyczenia głosu postaci, którą kocha tak wiele osób, ale byłam też podekscytowana szansą na wypełnienie jej i pozwolenie jej na bycie bohaterką jej własnej historii. Księżniczka Peach na nowo definiuje, co to znaczy być księżniczką, ponieważ jest panią własnego losu. Nie jest słaba ani bezradna, nie jest też „damą w opałach - mówi Taylor-Joy.

Nie szuka nikogo, kto by ją uratował. To liderka, jest nieustraszona, zdeterminowana, zdolna.

Reżyser Aaron Horvath stwierdza, że ich podejście do księżniczki Peach było ewolucją w stosunku do postaci z gier.

- W tym filmie Peach nie jest tam po to, by zostać schwytaną i później uratowaną. Ważne było dla nas, aby księżniczka Peach była twardą postacią. Ona rządzi Grzybowym Królestwem, które jest w konflikcie z Bowserem, a ktoś z takim stanowiskiem musiałby oczywiście być naprawdę twardy i zdolny - mówi Horvath.

Taylor-Joy stwierdza:

- To najpiękniejsza animacja, jaką kiedykolwiek widziałam. Illumination naprawdę rozumie, co to znaczy dotrzeć do wszystkich grup wiekowych, do masowej publiczności. A Nintendo tworzy wspaniałe postacie. Zatem razem stworzyli bogaty wizualnie świat, który przemawia do wszystkich. Wzięli ukochaną historię i uczynili ją bardziej trójwymiarową. Myślę, że fani Super Mario będą zachwyceni tym, jak wiele nawiązań Aaron i Michael zdołali wcisnąć do filmu. Można go oglądać w kółko i wciąż odkrywać elementy pochodzące z gier wideo. To jest film dla każdego w każdym wieku.

Luigi/głosu użycza Charlie Day/

Luigi, głos Charlie Day, jest oddanym (i niespokojnym!) młodszym bratem Mario oraz partnerem biznesowym. Po tym jak bracia wpadają do Strefy Warp, Luigi zostaje schwytany przez Bowsera. Luigi musi stawić czoła swoim lękom i znaleźć odwagę, aby wyjść z cienia starszego brata.

- Pamiętam dzień, kiedy Nintendo zostało przedstawione światu. Mój przyszedł z Super Mario Bros. Była to pierwsza gra Nintendo, jaką widziałem. W tamtym czasie, czuło się, że ta gra zmienia życie dla nas! Pamiętam, że moja starsza siostra była lepsza ode mnie! Zabawne, rzeczy się pamięta. Ponieważ ona była starsza, ja często musiałem grać jako drugi. Dlatego zazwyczaj grałem Luigiego - mówi Day.

Reżyserzy wiedzieli, że Day w naturalny sposób pasuje aby użyczyć głos Luigiemu:

- Komediowa energia Charliego była dla nas ważna" - mówi Jelenic. "Poczuliśmy więź z jego osobowością, co sprawiło, że idealnie pasował do roli Luigiego. Podkładanie głosu nerwowej, przestraszonej postaci, jaką jest Luigi, jest trudne, ponieważ w nieodpowiednich rękach może wydać się nieco irytująca. Ale Charlie, dał wiele energii tej postaci i stworzył wspaniałą postać Luigiego.

Bowser/Jack Black

Bowser jest żądnym władzy złoczyńcą. Ogromny, dziki żółw i król Koopasów, Bowser rządzi Mrocznym Lądem. Cały świat staje się zagrożony, gdy Bowser kradnie potężną Super Gwiazdę i próbuje zawładnąć Grzybowym Królestwem i rządzić nim, raz na zawsze.

- Bowser jest jedną z najzabawniejszych postaci w filmie, ponieważ ma wiele warstw. Kiedy go poznajesz, jest po prostu zły i trochę przerażający. W miarę upływu czasu odkrywamy, że jest jeszcze inna strona jego charakteru. Okazuje się, że jest wrażliwcem - mówi Jelenic.

Postaci głosu użycza Jack Black, który był zachwycony możliwością zagrania legendarnego przeciwnika Mario.

- Bowser to jeden z najbardziej ikonicznych czarnych charakterów w całej historii gier wideo! Jest przerażający...potężny...i pełen niepewności...wspaniała postać do zagrania. Uwielbiałem Donkey Konga, gdy dorastałem w latach 80. Dopiero gdy miałem własne dzieci, zobaczyłem Bowsera! - mówi Black.

W filmie Bowser ma nieoczekiwane muzyczne tło, którego nie było w pierwszym szkicu scenariusza. Bowser śpiewa piosenkę "Peaches". "Bowser gra niesamowitą fortepianową balladę, która wychwala jego miłość do księżniczki Peach", mówi Horvath:

- Ponieważ staraliśmy się przedstawić uczucia Bowsera do Peach, wydawało nam się, że będzie zabawniej i bardziej słodko, jeśli zaśpiewa o tym piosenkę. Jack Black jest świetnym wokalistą i muzykiem, więc spędziliśmy całą noc na pisaniu piosenki i wysłaliśmy demo do Jacka. Kilka dni później Jack odesłał nam gotowy utwór. Dodał do niej swój własny twist, a jego pianista zagrał do niej oryginalną ścieżkę muzyczną. Byliśmy zdumieni.

Black dodaje:

- Świetnie się przy tym bawiliśmy i nie mogę się doczekać, aż widzowie doświadczą tej nowej strony Bowsera!

Donkey Kong/głosu użycza Seth Rogen/

Donkey Kong jest synem i spadkobiercą Cranky'ego Konga, przywódcy Królestwa Dżungli i Armii Kong. Donkey Kong jest niezwykle potężnym wojownikiem, ale także trochę dzieckiem. Nie jest do końca chętny aby pomóc, gdy Mario prosi aby chronić Grzybowe Królestwo.

Głosu postaci użycza Seth Rogen, który zawsze był fanem gry.

- Pamiętam, że miałem oryginalne Super Mario Bros. i pamiętam, jak mój ojciec przyniósł do domu pierwszy Nintendo Entertainment System. To była kluczowa część mojego dzieciństwa.

Występ Rogena jako Donkey Konga to jedna z najzabawniejszych ról w filmie.

- To nie jest zaskakujące, ponieważ Seth jest jednym z najzabawniejszych aktorów w Hollywood. Ujęło mnie to, jak inteligentny był Seth podczas nagrań. Mam wrażenie, że zawsze jest najmądrzejszym facetem w pokoju, ale niekoniecznie daje to odczuć. Każda jego kwestia jest przezabawna - mówi Jelenic.

Muzyka

Przy tworzeniu muzyki do filmu „Super Mario Bros. Film” twórcy zwrócili się do uznanego kompozytora Briana Tylera, który skomponował muzykę do ponad 100 filmów fabularnych, w tym „Szybcy i Wściekli 9”, „Eagle Eye”, trylogii „Niezniszczalni”, Iron Man 3, „Avengers: Czas Ultrona” i „Bajecznie Bogaci Azjaci”/Crazy Rich Asians.

Miłość Tylera do gier Nintendo i doświadczenie w komponowaniu muzyki do gier wideo sprawiły, że był on idealnym wyborem.

- Przez lata, gdy grałem w grę Mario, zawsze wyobrażałem sobie, aby zaistnieć w tym świecie i teraz to się dzieje. Troska, z jaką każda osoba pracowała nad tym filmem, nie ma sobie równych. Wszystkim nam bardzo zależało, aby ta wizja była hołdem dla tego, co Mario znaczy dla nas osobiście - mówi Tyler.

Koji Kondo z Nintendo stworzył główny temat dla Super Mario Bros. w 1985 roku. Od tego czasu stał się on ikoniczny w kulturze popularnej:

- Znam muzykę Mario dobrze i mam nostalgię w do całej muzyki, którą Koji Kondo napisał do gier. To była absolutna rozkosz móc nie tylko napisać nowe tematy i muzykę do reprezentowania Mario w tym filmie, ale połączyć ją z muzyką, którą Koji Kondo napisał do gier. Tyler stworzył nowy rozdział w muzyce do Mario, zachowując jednocześnie oryginalne partytury z gry - mówi Tyler.

Wersja polska : HIVENTY POLAND

Dialogi polskie: BARTOSZ WIERZBIĘTA (oprócz tekstów piosenek)

Reżyseria: JOANNA WĘGRZYNOWSKA-CYBIŃSKA

Kierownictwo muzyczne: MICHAŁ SKARŻYŃSKI

Dźwięk i montaż: MICHAŁ SKARŻYŃSKI

Kierownictwo produkcji: DOROTA NYCZEK

Udział wzięli:

MARIO – KAMIL PRUBAN

LUIGI – BARTOSZ MARTYNA

KSIĘŻNICZKA PEACH – EWELINA KUDEŃ-NOWOSIELSKA

BOWSER – MACIEJ MACIEJEWSKI

TOAD – SZYMON ROSZAK

CRANKY KONG – ARTUR KACZMARSKI

DONKEY KONG – KAROL DZIUBA

KAMEK – JANUSZ WITUCH

SPIKE -MICHAŁ KONARSKI

MAMA – ANNA APOSTOLAKIS

TATA – JAN KULCZYCKI

DZIADEK – WOJCIECH MACHNICKI

LUMALEE – ŁUCJA DOBROGOWSKA

W pozostałych rolach:

Adam Bauman, Stanisław Biczysko, Przemysław Bluszcz, Maksymilian Bogumił, Wojciech Chorąży, Andrzej Chudy, Martin Fitch, Magdalena Herman-Urbańska, Szymon Kuśmider, Mateusz Kwiecień, Marta Markowicz-Dziarkowska, Emilia Niedzielak, Paweł Peterman, Paulina Sacharczuk, Anna Szymańczyk, Piotr Tołoczko, Łukasz Węgrzynowski, Anna Wodzyńska

Piosenki zaśpiewali:

Damian Kulec oraz Maciej Maciejewski