Matthew Vaughn to reżyser przebojowej serii Kingsman i Kick-Ass. „Argylle. Tajny szpieg” to kolejny, ostry jak brzytwa, thriller szpiegowski. Bryce Dallas Howard (seria Jurassic World wciela się w Elly Conway, samotną autorkę bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której ideałem jest wieczór w domu z komputerem i kotem Alfie. Ale kiedy fabuła fikcyjnych książek Elly - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego zaczyna odzwierciedlać działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością.

W towarzystwie Aidena (zdobywca Oscara® Sam Rockwell), uczulonego na koty szpiega, Elly (nosząca Alfiego w plecaku) ściga się po całym świecie, aby być o krok przed zabójcami. Granica między fikcyjnym światem Elly, a prawdziwym zaczyna się zacierać.

