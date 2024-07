Są wyniki oglądalności filmu "Ania" w polskich kinach za pierwszy weekend wyświetlania (tzw. "weekend otwarcia"). Czy produkcja opowiadająca o życiu zmarłej w 2014 roku aktorki Anny Przybylskiej, która na ekranach zadebiutowała 7 października, okazała się hitem wśród widzów i fanów? Frekwencja może zaskoczyć!

Film "Ania" hitem w kinach!

To z pewnością była najbardziej wyczekiwana produkcja tego roku. Oficjalna premiera filmu "Ania" z udziałem rodziny i bliskich, odbyła się 5 października 2022 roku, w ósmą rocznicę śmierci Przybylskiej. Dokument, wyprodukowany przez TVP, reżyserowali Michał Bandurski i Krystian Kuczkowski, a pojawili się w nim m.in. Michał Żebrowski, Cezary Pazura, Katarzyna Bujakiewicz, Anna Dereszowska oraz oczywiście dzieci Ani oraz jej partner, Jarosław Bieniuk.

Nic więc dziwnego, że film przyciągnął tłumy do kin! Obejrzało go już ponad 120 tysięcy widzów, co plasuje "Anię" na drugim miejscu w 2022 roku, jeśli chodzi o frekwencję w pierwszy weekend wyświetlania. Wyżej uplasowała się tylko premiera czwartej części "Kogla Mogla", która w weekend otwarcia przyciągnęła do kin ok. 222 tysięcy widzów.

Film "Ania" jest więc wielkim sukcesem! A Wy byliście już w kinie czy seans dopiero przed Wami?

Film "Ania" ma na swoim koncie 120 tysięcy widzów w pierwszy weekend, co już stawia go wśród najpopularniejszych polskich produkcji w tym roku. Dla przykładu - "Zołza" z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej po niespełna miesiącu przyciągnęła do kin 150 tysięcy widzów.

