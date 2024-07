Wielbiciele kinowych, kryminalnych i romantycznych opowieści mogą odetchnąć z ulgą. Już 14 października do kin trafi film, w reżyserii Davida O. Russella, pokazujący losy trójki przyjaciół, którzy stali się uczestnikami jednej z najbardziej tajemniczych historii. W filmie wystąpiła plejada największych gwiazd Hollywood!

Premiera filmu "Amsterdam"

Lojalność, miłość i chęć do życia - to myśli przewodnie, pojawiające się w filmie "Amsterdam". Filmie, opowiadającym niezwykłą historię, ciągnącą się przez lata. Historię, w której przeplatają się losy trojga bliskich sobie ludzi. Podczas seansu przenosimy się w czasie - do lat 30-tych, XX wieku, aby rozwikłać tajemniczą zagadkę, uśmiechać pod nosem i przeżyć najszczęśliwszy okres życia wspólnie z głównymi bohaterami - Burtem, Valerią i Haroldem.

Za wciągający, komediowy dreszczowiec odpowiedzialny jest reżyser "Poradnika pozytywnego myślenia" i "American Hustle" które okazały się być jego wielkim sukcesem. Czy David O. Russell powtórzy go wraz z nowym filmem o tytule "Amsterdam"?

"Amsterdam" i największe gwiazdy Hollywood

Bez wątpienia dużą gwarancją sukcesu może się stać obsada produkcji Davida O. Russella, w której zobaczymy największe, dobrze znane gwiazdy Hollywood, na czele z takimi nazwiskami jak Margot Robbie. Dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka w produkcji "Amsterdam" wcieliła się w jedną z głównych ról, odgrywając Valerie Voze - dziedziczkę fortuny i artystkę. Obok niej w produkcji zobaczymy Christiana Bale'a, który idealnie odnalazł się w roli Burta Berendsena. John David Washington z kolei wcielił się w postać Harolda Woodmana - emocjonalnego prawnika. Obok tych nazwisk zobaczymy także Roberta De Niro, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Timothy Olyphant, Zoe Saldaña i Rami Malek.

Kinowa produkcja "Amstardam" łączy w sobie zarówno wydarzenia fikcyjne, jak i fakty historyczne. Reżyser i scenarzysta, poprzez swój kolejny film zapragnął oddać hołd bohaterstwu ludziom, żyjących naprawdę. To właśnie oni byli inspiracją postaci, występujących w filmie:

- Ja jestem tu tylko po to, by zrobić zabawny, ciekawy film, a nie ekranizację wydarzeń z historii (...) Postaci wplatają się w fabułę w nieoczekiwany sposób i to jest właśnie to, doświadczenie, które chcemy dać widzom - kwituje Russell.

Film "Amsterdam" trafi do polskich kin 14 października 2022 roku.

Zobaczcie zwiastun filmu "Amsterdam"!

