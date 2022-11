Film "Menu" z Anyą Taylor-Joy i Ralphem Fiennesem. Kulinarny thriller już od 18. listopada w kinach

Robert Lewandowski zdecydował się powiększyć swoje biznesowe imperium o trzypoziomową, elegancką restaurację w ekskluzywnym miejscu w Warszawie. Piłkarz zadbał o to, by jego wejście w świat gastronomii odbyło się z odpowiednim przytupem. Dlatego właśnie "Nine's" będzie miała aż trzy kuchnie, cukiernię, bar, a także tłocznię mleka migdałowego! Czy to oznacza, że piłkarz zdecydował się serwować zaskakujące i oryginalne dania? Tadeusz Müller, syn Magdy Gessler, odpowiedzialny za organizację tego miejsca zaskoczył fanów, mówiąc, że miejsce należące do najlepszego piłkarza na świecie będzie serwowało dania przede wszystkim kuchni amerykańskiej, która przecież niekoniecznie słynie z nisko kaloryczności... Jakie ceny pojawią się w menu? Ile będzie kosztować nas obiad dla dwóch osób? Restauracja właśnie rozwiała wszelkie wątpliwości! Robert Lewandowski otworzył swoją restaurację! Gdzie? Robert Lewandowski razem ze swoją żoną Anną Lewandowską są nie tylko doskonałymi sportowcami, influencerami, ale także biznesmenami. Każde z nich może pochwalić się przedsiębiorczością, którą przekuwają w szereg biznesów związanych z marką własną. Anna Lewandowska otrzymała nawet ostatnio nagrodę "Liderki biznesu" gdzie doceniono wszystkie jej 5 projektów związanych z jej marką kosmetyczną, cateringową czy treningową. Robert Lewandowski z kolei jest twarzą wielkich kampanii marketingowych: firm produkujących maszynki do golenia, sprzęt elektroniczny czy garnitury. Piłkarz jest także współwłaścicielem domu mediowego RL Media, a także agencji marketingowej Stor9_. Ukochany Anny Lewandowskiej jest także właścicielem marki produktów przeznaczonych dla sportowców - RL9 Pro. Choć jak widać, zakres biznesów pary jest dość...