W warszawskim Teatrze Ateneum odbyła się premiera sztuki "Niech no tylko zakwitną jabłonie" w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.

„Niech no tylko zakwitną jabłonie” Osieckiej to typowy musical, z piosenkami, skeczami i przezabawnym układem choreograficznym. Został napisany przed pół wiekiem i w Ateneum miał swoją prapremierę, ale do dziś zachował swój urok. Składają się na niego piosenki samej Osieckiej, ale i innych autorów, opowiadające o warszawiakach różnych generacji.

Premiera przyciągnęła znane osobistości ze świata filmu, teatru i biznesu. Wśród nich znaleźli się: Agata Kulesza, Ewa Telega, Magdalena Zawadzka, Jan Kulczyk, Krystyna Tkacz, Marek Koterski, Maria Gładkowska, Marta Kuligowska, Renata Pękul i Mateusz Banasiuk.