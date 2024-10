Na początku września Sylwia Peretti trafiła do szpitala. Mercedes, który prowadziła celebrytka, w godzinach popołudniowych wypadł z drogi i wjechał w rosnące przy trasie drzewa. Do zdarzenia doszło na Zakopiance w miejscowości Głogoczów. Ponad tydzień później potwierdził to menedżer gwiazdy TTV, który podkreślił, że „to nie był żaden wypadek”, ponieważ nie uczestniczyły w nim osoby trzecie. Adam Zajkowski zapewnił też, że „zdarzenie nie miało nic wspólnego z przekroczeniem prędkości”. Fani Sylwii Peretti martwią się o nią i wyczekują każdego jej wpisu w sieci. Ostatni, który zamieściła w sieci dotyczy przyjaźni i ma bardzo smutny wydźwięk.

Poruszyła mnie relacja Sylwii Peretti. Kto ją pociesza?

We wrześniu poznaliśmy przyczynę wypadku Sylwii Peretti. Zdarzenie drogowe wywołała wiele emocji w mediach, a także skłoniło część internautów do snucia własnych teorii na temat tego, co się stało. Menedżer celebrytki przekazał, że 42-latka straciła przytomność. Po przyjeździe na miejsce policji trafiła do szpitala, gdzie rozpoczęła kompleksowe badania. Adam Zajkowski zaapelował, by nie robić z tej sytuacji sensacji i powstrzymać się przed publikowaniem krzywdzących komentarzy.

Ponad miesiąc od tego zdarzenia Sylwia Peretti opublikowała w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie, które dotyczy przyjacielskich relacji. Widzimy na niej kobietę, która wraz z upływem czasu została bez koleżanek – w towarzystwie dwóch psów. Później gwiazda TTV sama podzieliła się nagraniem ze swoimi pupilami.

Do pamiętnika wspomnień trafia dziś miłość, która słyszy… gdy jestem cicho. Nie ma na świecie lepszego lekarstwa niż to, które właśnie liże mnie po twarzy – napisała na Instagramie.

Niektórzy mogli odebrać tę relację jako gorzki komentarz do tego, jak wyglądają przyjaźnie Peretti. Zaraz po śmiertelnego wypadku z udziałem jej syna, na celebrytkę wylała się fala hejtu. Gwiazda TTV postanowiła się na jakiś czas usunąć z mediów społecznościowych. Wróciła po tym, jak udzieliła obszernego wywiadu magazynowi „VIVA!”.

Sylwia Peretti straciła syna w 2023 roku

Syn Sylwii Peretti był jedną z ofiar śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w Krakowie przy moście Dębnickim. Na miejscu zginęły cztery osoby. Jak ustaliła policja, to 24-letni Patryk prowadził samochód, który przemieszczał się z niedozwoloną prędkością i ostatecznie wypadł z trasy.

W trakcie prokuratorskiego śledztwa wykazano, że kierujący auto miał we krwi 2,3 promila alkoholu. Pojazd przejechał przez skrzyżowanie przed mostem, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej oraz lampę oświetlenia ulicznego, następnie dachował po schodach na bulwar Czerwieński. Zatrzymał się dopiero na betonowym murku. Informacje o śmierci syna Sylwii Peretti potwierdził menedżer celebrytki.

