Agnieszka Chylińska była gwiazdą drugiego dnia Top of the Top Sopot Festivalu. Już na samym wejściu otrzymała owacje na stojąco. Sopocka publiczność przyjęła ją bardzo ciepło. Artystka zaskoczyła wszystkich nowymi aranżacjami swoich starych hitów. Nie wszystkim się jednak spodobały.

Aga proszę, nie zmieniaj starych hitów!!

Agnieszka Chylińska w ogniu krytyki po festiwalu w Sopocie

Agnieszka Chylińska jest już starą bywalczynią sceny w Operze Leśnej. W tym roku świętuje już 30-lecie kariery zawodowej. Tym razem zaprezentowała fanom kilka nowych aranżacji swoich hitów. Zaśpiewała m. in. "Kiedy powiem sobie dość" i "Winną". Fani jednak nie usłyszeli aranżacji, które podbiły ich serca lata temu. Nie każdemu spodobały się nowe bluesowe wersje:

- To była taka fajna rokowa piosenka a wyszło wielkie........ Szkoda gadać

- "Winną" spaprała... Ta wersja... Nie, nie i jeszcze raz nie...

- Szacunek dla Agnieszki ale te wersje hitów nie do przyjęcia

- Zgadzam się a "Winna" to porażka

- Aga proszę nie zmieniaj starych hitów!!

Nie wszyscy jednak mieli takie surowe zdanie na temat nowych aranżacji hitów Agnieszki Chylińskiej i doskonale słuchało im się odświeżonych numerów:

- Kiedy powiem sobie dość w tej wersji PETARDA super występ

- Aguś...jesteś najlepsza. Mimo,że przyzwyczaiłaś mnie do innej ekspresji to z tą nową co raz bardziej mi się podobasz . Piękny występ

- Kocham Cię Super występ .Rozbawiłaś cały amfiteatr .Starsza fanka 60 +...

Agnieszka Chylińska zaskoczyła także stylizacją na festiwalu w Sopocie. Postawiła na stonowaną kolorystkę, którą podbiły buty w pastelowym kolorze. Szczególną uwagę fanów zwrócił jednak nowy tatuaż na twarzy. Nie wiadomo jednak czy to na stałe czy może element makijażu.

- Ale po co ten tattoo nad okiem????????

- Widziałam występ twój uwielbiam Ciebie, ale znowu tatuaż nad brwią no kurcze trochę mnie zaskoczyłaś. No nie wiem? - komentują zaskoczeni fani.

