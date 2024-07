Polskie przeboje wakacji 2013

11 z 11

Enej - Symetryczno-Liryczna

Zwycięzcy pierwszej edycji popularnego programu "Must Be The Music" to prawdziwa fabryka hitów. Ich przeboje możemy usłyszeć we wszystkich dużych stacjach radiowych, a publiczność festiwalowa nie miała w tym sezonie wątpliwości, że to właśnie Enej trzeba nagrodzić zaszczytnymi tytułami - zarówno w Sopocie, jak i Opolu. Kolejna propozycja Enej czyli "Symetryczno-Liryczna" to singiel o miłości utrzymany w typowym dla zespołu stylu, którym zaskarbili sobie sympatie milionów Polaków.

>>> Zobacz też: Enej wyjechał z Opola z nagrodą