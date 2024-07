Dawid Podsiadło po zwycięstwie w drugiej edycji X-Factora długo milczał, ale wrócił w końcu z debiutancką płytą i w wielkim stylu podbił serca słuchaczy i krytyków. Przypomnijmy: Płyta Podsiadło bije rekordy sprzedaży - album roku?

Reklama

Wszystko wygląda na to, że nie jest to tylko chwilowy sukces Dawida, bo miesiąc po premierze krążek "Comfort & Happiness" wciąż w ekspresowym tempie znika ze sklepowych półek. W oficjalnym zestawieniu sprzedaży płyt w Polsce jego album jest na drugim miejscu, a sam Dawid poinformował na swoim Facebooku, że płyta uzyskała już status platynowej. Oznacza to, że sprzedała się w nakładzie 30.000 egzemplarzy, co przy obecnej sytuacji na rynku muzycznym jest nie lada wyczynem. Równie dużą popularnością cieszy się klip do singla "Trójkąty i kwadraty", który na YouTube zanotował już ponad 1.000.000 odtworzeń.



Z nowości. Przeczytałem mega drastycznie krytyczną recenzję C&H i powiem Wam: ostro. Paliło jak teksańska piła z filmu o teksańskiej pile. Ale potem wszedłem tutaj, przeczytałem wszystkie komentarze, posty i mówię. Jest sens. Jest magia. Jednak mam po co żyć. No i chyba powinienem podzielić się z Wami jedną z kolejnych pięknych rzeczy na Naszej drodze. Mamy platynę. Dziękuję Wam Misiaki i Misiory - napisał na swoim Facebooku Dawid.

Słuchaliście jego płyty? Rzeczywiście jest tak dobra? Zobaczcie też nasz wywiad z wokalistą:

Zobacz także

Reklama

Zobacz też zdjęcia Dawida Podsiadło ze studia nagraniowego: