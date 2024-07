Wczoraj oficjalnie na rynku ukazała się druga płyta Honoraty Skarbek zatytułowana "Million". Pokazywaliśmy Wam już bardzo udaną sesję zdjęciową promującą to wydawnictwo. Przypomnijmy: Mamy całą sesję Honey z nowej płyty!

Z okazji premiery Skarbek spotkała się ze swoimi fanami w warszawskim Empiku, gdzie dała krótki koncert, podpisywała też płyty i plakaty. Publiczność dopisała! Tłumnie zgromadzeni wielbiciele Honey odśpiewali z nią jej największe przeboje, a potem w długiej kolejce cierpliwie czekali na autograf i zdjęcie z gwiazdą. Jak na to zareagowała sama piosenkarka? Postanowiliśmy ją o to zapytać!

Nie spodziewałam się, że na taki mały event zjedzie się tyle osób, moich fanów oraz ludzi, którzy chcieli się przekonać, co mam do zaoferowania. Chciałam dać mini koncert bez tancerzy i muzyków, żebym mogła być tylko sama ze swoimi fanami. Na co dzień nie zastanawiam się nad tym, co zdążyłam zrobić przez ostatnie 3 lata mojego życia, ale wczoraj zdałam sobie sprawę z tego, że wydaję już drugą płytę! Jestem niesamowicie wdzięczna losowi za to, że mogę robić to, co kocham i dzielić się tym z innymi ludźmi. Dziękuję każdemu, kto kupił moją nową płytę "Million" i mam nadzieję, że pozwoli Wam ona w niejednym momencie Waszego życia poczuć się lepiej - powiedziała Honey w rozmowie z AfterParty.pl.