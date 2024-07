Ada Szulc była jedną z największych nadziei pierwszej edycji "X-Factora". Po programie słuch o uczestniczce trochę zaginął. W prawdzie nagrała piosenkę do filmu "Big Love" (zobacz), jednak przeszła ona bez większego echa. Dla fanów wokalistki mamy dobrą wiadomość. Już niedługo ukaże się jej długo wyczekiwana debiutancka płyta. Wczoraj w Warszawie odbyła się premiera teledysku do singla "1000 miejsc" nagranego we współpracy z Dj Adamusem, który zapowiada wydawnictwo.

Na evencie Szulc zaprezentowała swój nowy wizerunek. Wcześniejsze stylizacje gwiazdy były nieco niechlujne i zadziorne. Wczoraj Ada zaskoczyła wszystkich prezentując się w eleganckiej czarnej sukience z odkrytymi ramionami oraz sandałach na średniej szpilce. Warto również zwrócić uwagę na modny turkusowy manicure wokalistki.

Teledysk do piosenki "1000 miejsc" kręcony był na Kubie. W klipie możemy zobaczyć jak wygląda nocne życie Hawany.

Adzie życzymy sukcesów i liczymy na kolejne równie udane wcielenia :)