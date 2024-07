1 z 16

Drugi półfinał Eurowizji 2014 za nami. Był to najbardziej wyczekiwany koncert dla polskiej publiczności, gdyż udział w nim wzięli nasi reprezentanci - Donatan i Cleo, którzy fantastycznie wykonali swój utwór - "My Słowianie (We are Slavic)". Na scenie nie zabrakło emocji i kolorowych show.

Wielu oczekiwało na występ kontrowersyjnej "kobiety z brodą" - Conchitty Wurst, która porwała europejską publiczność swoim przebojem "Rise like a Phoenix". Do wielkiego finału, który odbędzie się już 10 maja, zakwalifikowało się 10 z 15 państw, podobnie jak w pierwszym półfinale, którego wyniki znajdziesz tutaj.

Kto ma szans wygrać 59. Konkurs Piosenki Eurowizja? Macie już swoich faworytów?

Tak wyglądały występy z 2. półfinału Eurowizji: