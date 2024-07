1 z 7

Co robili Pola Lis, Iga Lis i Tomasz Lis w weekend? Byli na marszach, a potem poszli do swojej ulubionej knajpy na obiad. Ale to nie wszystko - Tomasz Lis w towarzystwie swoich córek oglądał na komórce... "Azja Express".

Na pierwszy ogień na komórce ukazała się jego żona Hanną Lis, za nią była Renata Kaczoruk z koleżanką Weroniką. Czyżby Tomasz Lis po raz pierwszy oglądał odcinek ze swoją żoną w programie "Azja Express"? Możliwe, jest zajęty robieniem nowych programów i tygodnika nie miał okazji, więc dziewczyny pokazały mu, co działo się w odcinkach...

