Wczorajszy pokaz Dawida Wolińskiego to istny modowy szał i to nie tylko na wybiegu. Gwiazdy prześcigały same siebie w stylizacjach, a było z kim konkurować skoro najnowsza kolekcja projektanta zwabiła aż kilkadziesiąt gwiazd.

Wiele z nich postawiło na balowe długości, inne na sukienki mini. Wśród nich zauważyliśmy Annę Samusionek. Aktorka w eleganckiej sukience z baskinką i uroczych szpilkach wyglądała jak zwykle bosko. Na kreację w tym samym kolorze zdecydowała się również Marysia Niklińska. Aktorka wybrała wersję z długim rękawem i kryjące czarne rajstopy. Bardziej zimowa wersja również nam się podoba.

Zofia Ślotała w cekinowej sukience mini i kopertówce PLICHA zwracała uwagę przybyłych, jednak największym zaskoczeniem była obecność Alicji Janosz. Laureatka polsatowskiego "Idola" również wybrała długość mini i modny kolor czerwonego wina. Jak ją oceniacie? Zmieniła się cokolwiek?

Zobaczcie inne gwiazdy na pokazie Dawida Wolińskiego: