Kampania promująca wiosenno-letnią kolekcję marki House pokazuje 2 różne odsłony tej samej historii. Wszystko dzięki opcji On/Off.

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnych nowościach na wiosnę 2015

Bohaterów w drodze na festiwal widzimy w dwóch różnych wersjach: On - czyli spokojnej i zaplanowanej podróży oraz Off - wszystko to, czego nie było w planie. W ten sposób powstał pamiętnik z wyprawy bohaterów, pozwalający na przełączanie się pomiędzy jedną a drugą wersją.

Reklama

Kampania ściśle nawiązuje do charakteru najnowszej kolekcji marki, pozwalającej każdemu podkreślić swój indywidualny styl. Wśród najnowszych propozycji tej popularnej sieciówki znajdziemy dużo denimu i rockowego luzu, ale również wygodne, miejskie ciuchy, ciekawe nadruki i najmodniejsze trendy wiosenno-letniego sezonu.

W galerii znajdziecie wszystkie zdjęcia z kampanii marki House: